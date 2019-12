Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vozidlo se po roce vrátilo majiteli

KRAJ – Vypátrala ho hlídka cizinecké policie.

Zhruba před rokem začala leasingová společnost z Německa postrádat vozidlo Audi A3, které tou dobou používal jeden z jejich klientů. Němečtí policisté toto vozidlo koncem roku 2018 zanesli do mezinárodní evidence odcizených vozidel jako vozidlo „hledané“. Toto vozidlo však vypátrala před nedávnem hlídka cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, a to při výkonu běžné činnosti v těsné blízkosti hraničního přechodu v Náchodě.



Řidič cizí státní příslušnosti, který byl ve vozidle přistižen, s policisty spolupracoval a předal jim veškeré doklady od vozidla. Policisté vozidlo zajistili a v uplynulých dnech ho předali zpět leasingové společnosti do Německa.



Celý případ si k dořešení převzali němečtí policisté.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

20. prosince 2019



