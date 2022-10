Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vozidlo se mělo střetnout s chodcem

Český Krumlov – Českokrumlovští dopravní policisté žádají veřejnost o pomoc.

Českokrumlovští dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené dopravní nehody, aby je kontaktovali na Územním odboru Český Krumlov, Dopravní inspektorát, Tovární 165, Český Krumlov, případně na telefonním čísle 974 232 250.

Policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu provádí šetření dopravní nehody, ke které mělo dojít dne 10. října v době okolo 12:20 hodin na parkovišti u obchodního domu Tesco v Českém Krumlově. K dopravní nehodě mělo dojít tak, že chodec couval s nákupním košíkem do vozovky a při tomto ucítil bolest v zadní části levé nohy. V průběhu toho, co chodec couval do vozovky, kolem něho mělo projíždět vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Následkem střetu mělo u chodce dojít k nezjištěnému zranění. Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že vozidlo tovární značky Škoda Fabia mělo být zelené barvy a měl jej řídit muž ve věku okolo 40 let, s tmavými černými vlasy a středním vzrůstem

Za případnou pomoc Vám děkujeme.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

27. října 2022

