Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vozidlo s nevyhovujícím technickým stavem

Jindřichův Hradec – Na technickou musel i po zavíračce.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jindřichově Hradci dne 3. května 2023 v 18.00 hodin při výkonu své hlídkové služby kontrolovali v ulici Rezkova v Jindřichově Hradci vozidlo, které nemělo na silnici vzhledem k technickému stavu co dělat. Jednalo se o osobní vozidlo tovární značky Peugeot 306 šedé metalízy řízené jednadvacetiletým mužem. Vozidlo mělo hned několik viditelných závad, proto policisté řidiče vozidla vyzvali, aby se svým vozidlem přejel do nejbližší stanice technické kontroly i přes to, že provozovna měla již po zavírací době. V těchto případech nařízené technické kontroly je policistům mimořádně otevřeno a technická kontrola je provedena v jakékoli denní, či noční době. Při technické kontrole byly na vozidle zjištěny 2 lehké závady, mezi kterými byla hlavně koroze vozidla. Dále bylo zjištěno 14 vážných závad, například nedostatečná brzdná síla na kolech vozidla, poškozené úchyty světlometů, netěsný a neúplný výfukový systém, závada Airbagu. Při technické kontrole byly dále zjištěny 3 nebezpečné závady, mezi kterými byl únik brzdové kapaliny, deformace kabiny vozidla a zjevný zásah do výfukového systému, kterým je bezprostředně zatěžováno životní prostředí nadměrným hlukem.

Na základě výsledku této kontroly bylo na místě řidiči odebráno osvědčení o registraci vozidla a byla mu zakázána další jízda. S řidičem bylo sepsáno oznámení o přestupku, které bylo postoupeno k projednání správnímu orgánu. Řidiči hrozí pokuta do 15.000,- Kč a zákaz řízení všech motorových vozidel od 6 do 12 měsíců.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

5. května 2023

