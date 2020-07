Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vozidlo po nárazu do plotu začalo hořet

JABLONECKO – Řidič, který za volant usedl pod vlivem alkoholu, po nárazu do plotu stačil z hořícího vozidla vystoupit.



Včera policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 33letému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 4. června letošního roku. Tehdy totiž jel s vozidlem VW Variant v Tanvaldě v ulici Údolí Kamenice, kde vlivem nepřiměřené rychlosti vjel vlevo mimo vozovku na travnatý pás, kde u domu narazil do popelnice a po několika metrech i do oplocení pozemku. Vozidlo po tomto nárazu do kovového plotu začalo hořet. Řidič stačil s havarovaného vozu vystoupit a zůstal ležet na silnici. Lehce zraněného řidiče posádka Zdravotnické záchranné služby převezla na ošetření do jablonecké nemocnice. Rozborem jeho krve v ní byla ovšem zjištěna hodnota alkoholu 2,43 promile. Podezřelému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





23. 7. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem