Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vozidlo plné překvapení

Doslova vozidlo plné překvapení zastavili policisté z pohotovostní motorizované jednotky v pátek dopoledne.

V pátek dopoledne si policisté z pohotovostní motorizované jednotky povšimli v pražských Bohnicích vozidla Nissan, které se rozhodli zkontrolovat. V momentě, kdy začali posádku lustrovat v policejní databázi, nestačili se divit. Za volantem seděl muž, který měl vyslovené čtyři zákazy řízení a to až do roku 2026. Test na omamné a psychotropní látky měl pozitivní. Navíc byl v celostátním pátraní, a to z důvodu, že v květnu nenastoupil do vězení. Odsouzený byl za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Aby v tom řidič nebyl sám, tak i spolujezdec byl celostátně hledaný a sháněli ho policisté téměř z celé republiky. Zezačátku se vydával za svého mladšího sourozence, ale to mu nevyšlo. Policisté totiž tohoto recidivistu znali velmi dobře, setkali se s ním již v minulosti. Nejen že opakovaně páchal majetkovou trestnou činnost, ale byl i několikrát v celostátním pátrání. V poslední době se však s největší pravděpodobností ukrýval, jelikož měl také nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody.

Policisté dvojici omezili na osobní svobodě a převezli na policejní služebnu. Při sepisování administrativy jim přišla zpráva od policistů z Prahy 1, že vozidlo, které zastavili v pražských Bohnicích, bylo odcizeno ráno v Praze 1. Dopoledne to na jednu z policejních služeben nahlásila sedmapadesátiletá poškozená. Oznamovatelka navíc uvedla, že ve čtvrtek večer ubytovala dva muže ve svém hotelu, kteří odešli bez zaplacení a odnesli si sebou i její klíče od auta.

Jednadvacetiletý řidič se v současné chvíli nachází ve věznici a navíc je podezřelý ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Spolujezdec je již z minulosti obviněný z několika trestných činů a tak dostal jen „pozvánku“ do vězení. Za opakované páchání trestných činů, musí do třiceti dní, nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 19.6.2020

vytisknout e-mailem