Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vozidlo nezvládl a vjel mimo komunikaci

DOMAŽLICKO - Zatáčku s 1,79 promile alkoholu se muži nepodařilo projet a narazil do stromu.

Na silnici II. třídy číslo 189 mezi obcemi Černá Řeka na Lískovou jel ve středu 26. prosince tohoto roku řidič s vozidlem Renault Laguna. Čtyřiačtyřicetiletý muž z Domažlic řídil vozidlo třicet minut po druhé hodině v noci. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou se dostal s vozidlem do smyku, vjel do protisměru, vlevo mimo komunikaci, kde narazil do listnatého stromu.

Na místo se dostavili policisté a řidič byl vyzván k dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,79 promile alkoholu. Řidič utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice v Domažlicích, kde bylo provedeno lékařské vyšetření i odběr krve. Muž za jízdy nepoužil bezpečnostní pás.

Odhadnutá hmotná škoda činí 71 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

27. prosince 2018

