Vozidlo na dálnici D6 v protisměru

KARLOVARSKÝ KRAJ – Naštěstí nedošlo k dopravní nehodě.

V neděli 5. března letošního roku kolem, půl deváté hodiny dopolední, oznámilo několik řidičů na linku 158, že na dálnici D6 ve směru ze Sokolova na Pomezí nad Ohří, přibližně na 166. kilometru, jede vozidlo značky Škoda v protisměru. Na místo byla ihned vyslána policejní hlídka z obvodního oddělení Cheb – město, která si na 167. kilometru dálnice D6 všimla jedoucího vozidla v protisměru. Následně policisté vozidlo předepsaným způsobem zastavili. Dále také zastavili provoz, aby se řidič mohl bezpečně otočit a odstavit osobní automobil ke krajnici, aby netvořil překážku. Ihned na to byl provoz na dálnici obnoven. Policisté na místě lustrací zjistili, že se jedná o osmdesátiletého cizince, který si nebyl vědom, že vjel na dálnici do protisměru.

Následně se na místo dostavila hlídka dopravních policistů z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, kterou řidič následoval na bezpečné místo k dořešení celé situace.

PREVENCE:

Co dělat, pokud omylem vjedu do protisměru na dálnici? Co nejdříve zastavte u kraje vozovky, z pohledu řidiče vozidla v protisměru ideálně na levé straně v odstavném pruhu pokud to situace umožní. Pokud to ale možné není, zastavte co nejblíže u středového pásu dálnice. Zapněte výstražná světla, ať je vaše vozidlo vidět. Následně si oblečte reflexní vestu. Nikdo z cestujících nezůstávejte ve vozidle. Vystupte z něj a stoupněte si mimo pozemní komunikaci, ideálně za svodidla. Zavolejte na linku 158 a informujte o této události policii. Poté vyčkejte do jejího příjezdu.

nprap. Jan Bílek

7.3.2023

