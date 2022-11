Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vozidlo k opravě prodal

LOUNSKO – Zpronevěřil vozidlo; Vloupání do prodejny.

Zpronevěřil vozidlo

V těchto dnech lounští kriminalisté obvinili 35letého cizince z trestného činu zpronevěry. Devětačtyřicetiletá žena mu měla v únoru předat svůj osobní automobil zn. VW Golf v hodnotě 150 tisíc korun k opravě. Cizinec měl po převzetí vozidla od ženy také zinkasovat finanční hotovost ve výši 9 tisíc korun, a to za účelem opravy tohoto vozu. Muž místo opravářských schopností využil své prodejní dovednosti. Na přelomu dubna a května měl vozidlo bez svolení a vědomí majitelky prodat jinému cizinci za 55 tisíc korun a finanční obnos na opravu ve výši 9 tisíc korun poškozené nevrátit. Způsobená škoda byla vyčíslena v součtu na 159 tisíc korun. Muž se v současné době nachází ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše pěti let.

Vloupání do prodejny

Podbořanští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci 25letému cizinci.

Z provedeného šetření vyplývá, že podezřelý měl koncem října násilně vniknout přes střechu budovy do jedné z podbořanských prodejen. Při násilném vstupu rozebral střešní krytinu a poškodil střešní fólii, nosnou konstrukci podhledů, podhledové desky, stropní izolaci a elektroinstalaci prodejny. Po vniknutí do obchodu zkonzumoval různé druhy potravin. Z kečupu a hořčice měl na podlaze vytvořit nápisy křestních jmen a ze sklenic a lahví vyskládal tvar srdce. Poničením objektu prodejny měl dotyčný způsobit škodu ve výši 30 tisíc korun. Pokud soud podezřelému vinu prokáže, mohl by strávit za mřížemi až dva roky.

2. listopadu 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

