Vozidlem narazil do muže a poté do dalšího auta

RAKOVNICKO – Sražený muž byl vrtulníkem transportován do nemocnice.

Všechny složky Integrovaného záchranného systému byly vyslány v sobotu 22. května po 16. hodině k dopravní nehodě do Hvozdu, při které řidič osobního vozidla narazil do osoby a poté do nákladního auta.

Podle dosavadního šetření došlo k dopravní nehodě pravděpodobně tak, že 31letý muž jel s osobním automobilem Škoda Octavia obcí Hvozd, kde nepřizpůsobil a nedodržel stanovenou rychlost ve městě a při jízdě v pravotočivé zatáčce začal brzdit, přejel do protisměru a částečně mimo komunikaci, kde narazil do kontejneru se sutí, před nímž stál 52letý muž. Řidič Octavie pokračoval v jízdě a po pár metrech narazil do nákladního vozidla Daf, které bylo připraveno na odvoz kontejneru se sutí.

Těžce zraněný dvaapadesátiletý muž byl vrtulníkem transportován do jedné z pražských nemocnic, nikdo jiný z osob zraněn nebyl.

Policisté vyzvali řidiče Octavie k dechové zkoušce, přičemž přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více než 2,30 promile. Ten je v současné době podezřelý ze dvou trestných činů, a to z ohrožení pod vlivem návykové látky a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Okolnostmi dopravní nehody se nadále zabývají policisté z dopravního inspektorátu.

