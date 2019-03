Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vozidlem na přechodu srazila chodkyni

J.Hradec – Řidička se zachovala příkladně. (Hlasová schránka 974 233 116)

Dne 16. ledna 2019 kolem 6:40 hodiny jela řidička vozidla Renault Fluenc v J. Hradci, křižovatkou ulic Miřiovského a Nádražní. Při odbočování z ulice Nádražní do ulice Miřiovského, ve směru do ulice Pražská nedala přednost chodkyni, která přecházela vozovku po přechodu pro chodce, ve směru od nádraží do centra města na signál volno a tuto srazila. Při dopravní nehodě došlo ke zranění chodkyně. Řidička za volantem se zachovala příkladně, neboť ihned po dopravní nehodě převezla zraněnou chodkyni do místní nemocnice. V důsledku dopravní nehody byla poškozená žena citelně omezena na běžném způsobu života.Při této dopravní nehodě došlo rovněž k poškození brýlí chodkyně, v hodnotě nejméně 4000 korun. Dopravní policisté podrobili jak řidičku, tak i chodkyni v nemocnici dechové zkoušce, obě ženy s negativním výsledkem. Po zadokumentování přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti dopravními policisty z města nad Vajgarem, převzala dne 14. března řidička vozidla sdělení podezření. Nyní je trestně stíhána v režimu zkráceného přípravného řízení.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

17. března 2019

