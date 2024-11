Volný pohyb po Schengenu neznamená beztrestnost

Je to právě 20 let co začala i Česká republika používat Evropský zatýkací rozkaz (EZR) – nástroj, který umožňuje efektivně a rychle předávat hledané osoby mezi členskými státy, aby mohly být postaveny před trestní soud nebo nastoupily výkon trestu.

Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci je útvarem, který všechny v ČR vydané evropské zatýkací rozkazy vkládá do Schengenského informačního systému (SIS) – evropské pátrací databáze, a následně prostřednictvím centrál SIRENE, které pátrání cestou SIS vedou, zajišťuje jejich realizaci a předání zadržených osob do ČR. Zároveň, v roli centrály SIRENE, zajišťuje i realizaci EZR v ČR pro ostatní státy.

Za zmíněných 20 let to bylo více než 10 tisíc případů vypátraných osob, zhruba půl na půl z Česka pro cizí soudy a z ciziny do ČR pro české trestní řízení.

Evropský zatýkací rozkaz se výrazně liší od mezinárodního zatýkacího rozkazu, který se používá mimo EU. Evropský zatýkací rozkaz stojí na principu vzájemného uznávání, proto do něj nijak nezasahují ministři spravedlnosti, řeší ho přímo soudy mezi sebou. Také umožňuje předat vlastního občana nebo zásadně omezuje situace, kdy se lze EZR vyhnout.

Díky tomu volný pohyb po Schengenu neznamená beztrestnost. Proces předání na EZR je velmi rychlý, netrvá roky, ale týdny a někdy i pouhé dny. Jak vydání, tak výkon EZR je zásadně jednodušší, mimo jiné díky jednotnému formuláři. A záznam v Schengenském informačním systému má váhu evropského zatýkacího rozkazu, případně žádosti o zadržení mimo EU. Tudíž kterýkoliv policista, četník, karabiník, jakmile osobu v SIS nalezne, okamžitě ji zadrží a zahájí se předávací řízení. I to přispívá k efektivitě tohoto nástroje, který tak má přesah do všech států SIS, tedy i Norska, Islandu, Švýcarska nebo Lichtenštejnska.

Pro představu – jen loni bylo v ČR vydáno necelých 700 EZR (nezřídka několik EZR na jednu osobu) a prostřednictvím SIS – zmíněné společné evropské pátrací databáze – bylo na jejich základě vypátráno téměř 500 hledaných osob. Od osob podezřelých z krádeží nebo podvodů, po hledané vrahy nebo drogové dealery. Nezřídka je osoba zadržena jen několik hodin po vydání EZR, když se snaží dostat pryč ze Schengenu. V ČR jsme pak pro evropské státy zadrželi více než 260 hledaných osob. Jen v minulém týdnu se podařilo předat 13 zadržených osob, 6 osob ze zahraničí do Česka a 7 do rukou zahraničních kolegů, buď letecky nebo při pozemním předání na pozemních hranicích.

Evropský zatýkací rozkaz je spolu se SIS a centrálami SIRENE jedním z klíčových nástrojů boje proti zločinu v EU, a proto stojí za to si připomenout jeho kulaté výročí.

Video najdete ZDE

pplk.Michael Weiss

Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci



kpt. David Schön

29. listopadu 2024

