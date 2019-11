Asistentka - podatelna

Policejní prezidium ČR, odbor mezinárodní policejní spolupráce

Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezidium ČR, odbor mezinárodní policejní spolupráce KPP, hledá uchazeče o pracovní pozici

Asistentka – podatelna (8. platová třída – civilní místo)



Náplň práce : elektronická registrace dokumentů, zadávání dat do systému a jejich vyhledávání

Do budoucna – asi do 6 měsíců od nástupu lze vstoupit do výběrového řízení na 6. tarifní třídu ve služebním poměru tzv. bočním vstupem

Místo výkonu práce : Policejní prezidium ČR, Praha 7, Strojnická 27

Kvalifikační požadavky : SŠ s maturitní zkouškou

Požadujeme :

• minimálně 2 roky praxe v administrativě, znalost pracovního prostředí P ČR výhodou

• samostatnost, flexibilita, aktivní přístup k práci

• PC gramotnost a rychlost v práci na PC, pečlivost, bezchybnost

• trestní bezúhonnost

• znalost anglického jazyka na úrovni A1 (znalost ostatních jazyků výhodou)

• bezpečnostní prověrku stupně utajení DŮVĚRNÉ (lze získat v průběhu zkušební doby)

Platové zařazení : podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 8. platová třída

zvláštní příplatek 2.200,- Kč

Požadované doklady :

• strukturovaný životopis

• před nástupem doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

• před nástupem výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců

Další benefity :

• 25 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna na zotavenou

• závodní stravování

• možnost čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb

(příspěvek na rekreaci a dětské tábory, příspěvek na penzijní připojištění, bezúročné půjčky a další)

Nástup možný od 1. 1. 2020

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito a zkušební dobou 3 měsíce.

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mailovou adresu jana.preislerova@pcr.cz s předmětem „Přijímací řízení – asistentka - podatelna “.

Kontaktní osoba: Bc. Jana Preislerová

Odbor mezinárodní policejní spolupráce

Policejní prezidium ČR

Tel.: 974 834 402, mob. 735 740 080



