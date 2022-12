Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Volání o pomoc a "oblíbená smažka"

České Budějovice - Neobvyklý případ vyšetřují kriminalisté z Českých Budějovic, pod vlivem pervitinu zachraňoval a vyrážel dveře.

Co všechno se může přihodit, když s dotyčným cloumá pervitin? Neobvyklý případ vloupání do bytu a volání o pomoc, to vše má rozlousknout vyšetřovatelka kriminální služby z Českých Budějovic. Letos v létě totiž dlouholetý uživatel psychotropních a návykových látek (muž 32 let) při chůzi v ulici V. Volfa v Českých Budějovicích uslyšel naléhavé volání o pomoc. Volání bylo tak výrazné, že ani na chvíli nezaváhal a vnikl do panelového domu, zde našel v prvním patře byt, ze kterého se úpěnlivé volání o pomoc ozývalo a neváhaje ani na okamžik vykopl u bytu dveře a prohledal celou koupelnu, ze které se volání mělo ozývat. V bytě nikoho nenašel ani zde neobjevil žádné nebezpečí. Tak z bytu i domu odešel. Jeho akce neunikla sousedům, ti věděli, že byt obývá seniorka, která je na chatě a tak zavolali policii. K policistům, kteří na místo přijeli se pak „záchrance“ přihlásil sám, sdělil, že už také hledal toho, kdo volal o pomoc, ale nikoho nenašel, jen rozbité dveře.

Při výslechu se vyšetřovatelce přiznal, uvedl, že je její „oblíbená smažka“ a tak přeci nebude lhát, poškozené seniorce zaplatil vyražené dveře a dlouho se jí omlouval. No ani tento přístup se tak často nevidí.

19. prosince 2022

