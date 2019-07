Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vodka, auto, zeď - nebezpečná kombinace

LIBERECKO – Pod vlivem alkoholu naboural do kamenné podezdívky. Nadýchal přes 2,6 promile.

Ve středu 26. června poté, co v podvečerních hodinách zkonzumoval množství vodky v jednom z českodubských areálů, který zřejmě jako jeden z mnoha plní funkci jakési oázy klidu a pohody usoudil, že již „uzrál“ čas k návratu do svého bydla. 50letý muž z Liberecka tedy usedl za volant svého vozu a vydal se vstříc nepříjemné zkušenosti. Při přejezdu mezi nepříliš vzdálenými obcemi na Liberecku se mu osu dnou stala křivolaká silnice. Daleko tedy nedojel. V jedné z levotočivých zatáček nepřizpůsobil dostatečně jízdu stavu a povaze vozovky a svým schopnostem a naboural do kamenné podezdívky plotu rodinného domku. Absence řidičovi sebereflexe měla za následek nejen škodu na vozidle a zídce, ale předznamenala také sérii dalších úkonů, které následovaly po příjezdu policejní hlídky. Na řadu tak pochopitelně přišel i přístroj na zjišťování alkoholu v dechu, který opakovaně vykázal hodnoty přes 2,6 promile a také institut zadržení řidičského průkazu, který policisté využili.

Nesvědomitý řidič následoval policisty na služebnu obvodního oddělení, odkud jej po nezbytných a neodkladných úkonech propustili s výzvou k podání vysvětlení.

Ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili policisté 50letému provinilci podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Škoda na majetku byla předběžně vyčíslena na 60tisíc korun.

16. července 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

