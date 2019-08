Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vodila za nos pojišťovny

CHOMUTOVSKO - Přišla si téměř na milion; Za podvod s dávkami až pět let.

Policejní vyšetřovatel v těchto dnech obvinil 36letou ženu z Chomutova z pojistného podvodu. Ta měla v průběhu více než tří let uzavírat smlouvy o pojištění své osoby s různými pojišťovnami. Při jejich sjednávání měla záměrně uvádět nepravdivé údaje například o svém zaměstnání, o prodělaných úrazech nebo o tom, že nemá sjednané jiné obdobné pojištění. Na základě takto uzavřených smluv měla být ženě následně neoprávněně vyplácena pojistná plnění za různé úrazy. To ale není vše, co má mít dotyčná na svědomí. V úmyslu získat peníze z pojistných plnění měla opakovaně předstírat různé úrazy, které však dle dosavadních zjištění neutrpěla. Lékařské ošetření pak zřejmě vyhledávala pouze za účelem získání pojistného plnění, které jí od různých pojišťoven bylo opětovně vypláceno. Celkem si tak měla přijít téměř na jeden milion korun. Poškozených pojišťoven je více než deset. S ohledem na výši škody hrozí obviněné v případném soudním řízení až osmiletý trest odnětí svobody.

V pondělí bylo zahájeno trestní stíhání 52leté ženy z Chomutova. Vyšetřovatel ji viní z toho, že si měla od úřadu práce nechávat neoprávněně na svůj účet zasílat dávky státní sociální podpory. Ty měly být určeny pro potřeby její neteře, kterou měla svěřenou do pěstounské péče. S jejím souhlasem pak byly i po dosažení plnoletosti dávky posílány na účet příbuzné. Později se však dívka měla odstěhovat mimo Českou republiku, v důsledku čehož jí nárok na dávky zanikl. Obviněná však měla skutečnost, že se její neteř z našeho území odstěhovala, zamlčet. Dávky podle policistů pobírala dál a peníze používala pro svoji potřebu. Tím měla úřadu způsobit škodu ve výši přesahující 50 tisíc korun. Nyní si tedy převzala obvinění z trestného činu podvodu, za který jí v případě uznání viny soudem může hrozit vzhledem ke způsobené škodě trest odnětí svobody v rozmezí jednoho roku až pěti let, případně peněžitý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

28. srpna 2019

