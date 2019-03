Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vnučku neposílala do školy

PŘEROV - Nedbala na upozornění, teď čelí stíhání.

Z přečinu ohrožování výchovy dítěte podezírají přerovští policisté pětašedesátiletou ženu z Přerova. Tohoto skutku se měla podezřelá dopustit tím, že od začátku tohoto školního roku umožňovala vést zahálčivý život své dvanáctileté vnučce, kterou má v péči. Žákyni základní školy neposílala řádně do školy, takže ta do listopadu 2018 zameškala téměř 160 vyučovacích hodin. Ke zlepšení školní docházky nedošlo ani po přechodu na jinou školu, kde až do současnosti dívka zameškala dalších více než 300 vyučovacích hodin. Podezřelá nesjednala nápravu ani po opakovaných výzvách ze strany školy a pracoviště OSPOD Magistrátu města Přerova.

V případě prokázání viny a odsouzení podezřelé ženě za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. František Kořínek

8. března 2019

