Vnitřní kontrola Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací:

„1. Žádám o poskytnutí kopie spisového přehledu (soupisky dokumentů, obsahu spisu) ke spisu vedeném pod označením PPR-11425/ČJ-2021-990340

2. Žádám o informaci, zda příslušné územní složky SKPV disponují prostředky pro zaslání pozvánky k prostudování spisu (vedeného v rámci tzv. předprocesního stádia trestního řízení, tj. šetření trestního oznámení dle zákona o Policii ČR), tj. zda dotyčný policista má dle platných předpisů a dostupných technických prostředků možnost do pozvánky žadateli uvést aktuální pravdivý stav prováděného úkonu s daným spisem a dle toho jej zákonným způsobem i poučit. Tedy pokud je stále trestní oznámení podatele a žadatele o nahlédnutí do příslušného spisu ve fázi šetření dle zákona o Policii ČR, zda není nucen policista v rámci platných předpisů a na základě jemu dostupných prostředků elektronické komunikace zaslat žadateli pozvánku vytvořenou pouze v informačním systému ETŘ obsahující např. informaci "Vám bude umožněno prostudovat spis Č. j. xxxxx a učinit návrhy na doplnění vyšetřování" anebo informaci "Podle ust. § 166 odst. 2 tr. řádu, nevyužijete-li možnosti spis prostudovat, bude policejní orgán postupovat tak, jako by k tomuto úkonu došlo.", přičemž v dané době stále probíhá pouze šetření nikoliv vyšetřování a dotyčný policista si je při vystavování pozvánky k nahlédnutí do spisu reálného fáze "trestního řízení" vědom. V této souvislosti žádám o zaslání vzoru pozvánky k nahlédnutí do spisu vedeného v rámci stádia šetření trestního oznámení, pokud PČR takovýmto vzorem či šablonou, či předpisem pro tvorbu dané pozvánky disponuje.

3. Žádám o informaci, zda v rámci interních předpisů má příslušný Odbor vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství Policie ČR pravomoc prověřovat způsob provedení šetření podaného trestního oznámení, které provádělo oddělení hospodářské kriminality ÚO spadajícího pod příslušné krajské policejního ředitelství PČR.

4. Žádám o informaci, zda patří mezi povinné odborné znalosti vedoucího OVK příslušného KŘP, následující znalost: Příslušný státní zástupce v tzv. předprocesním stadiu trestního řízení, tedy ve fázi šetření trestního oznámení, NEMÁ zákonnou pravomoc přezkoumávat postup policejního orgánu, který provádí/prováděl dané šetření dle zákona o Policii ČR. Příslušný státní zástupce má dle trestního řádu pouze následující pravomoci viz např. Stanovisko NSZ č. 1/2012: "...postup policie (policejních orgánů), který předchází sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, se řídí výhradně jinými právními předpisy, než trestním řádem, zejm. zákonem č. 273/2008 Sb., o policii, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá dozoru státního zástupce.

5. Žádám o informaci, zda je OVK příslušného KŘP dle platných policejních předpisů povinen přezkoumat postup vedoucího daného policejního orgánu (tj. zda musí a nikoliv jen může, ale nemusí), pokud dotyčný OVK příslušného KŘP obdrží od GIBS např. dokument s následujícím obsahem: "...Jelikož lze v části těchto podání spatřovat stížnost na postup Policie ČR, Krajského ředitelství policie xxxx kraje, Územního odboru xxxx, SKPV, oddělení xxxxxx, v trestní věci vedené pod č. j. xxxxxx, a současně nesouhlas podatele s tím, jakým způsobem byl vyhodnocen postup policejního orgánu Policie ČR ve shora uvedené trestní věci vedoucím oddělení xxxxxxx služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru xxxxx, npor. xxxxxx, pod č. j. xxxxxxxxx, postupuji Vám tato podání v této části k dalším opatřením, jako nadřízenému služebnímu funkcionáři s kázeňskou pravomocí.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1. Povinný subjekt poskytl žadateli požadovaný přehled dokumentů obsažených v označeném spise vedeném v elektronickém informačním systému ETŘ provozovaném Policií České republiky.

Ad 2. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 141/1961 Sb.“), neukládá policejnímu orgánu Policie České republiky povinnost zvát osoby zúčastněné na trestním řízení k prostudování spisu kromě skončení vyšetřování, kdy podle ustanovení § 166 tohoto právního předpisu je povinen umožnit obviněnému, jeho obhájci a případně poškozenému prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Takovou povinnost mu neukládá ani zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu Policie České republiky nedisponuje formulářem v elektronickém informačním systému ETŘ provozovaném Policií České republiky ani jiným vzorem pozvánky k prostudování spisu, a nemůže proto takový dokument žadateli poskytnout.

Ad 3. Odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství policie nemá takové oprávnění.

Ad 4. Příslušník Policie České republiky zařazený na služebním místě vedoucího odboru vnitřní kontroly krajského ředitelství policie musí splňovat kvalifikační předpoklad minimálně ve stupni vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu. Požadovaná informace ohledně znalosti žadatelovy interpretace konkrétního výkladového stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství není podle názoru povinného subjektu informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., neboť neodpovídá definici tohoto pojmu formulované v ustanovení § 3 odst. 3 uvedeného právního předpisu: „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoli nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“ Požadovaná informace má charakter dotazu na názor, jehož se podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace netýká. Mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. Policie České republiky sděluje žadateli, že znalost jeho interpretace stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství pořadové číslo 1/2012 není kvalifikačním předpokladem, který musí splňovat příslušník Policie České republiky zařazený na služebním místě vedoucího odboru vnitřní kontroly krajského ředitelství policie, a zároveň upozorňuje žadatele na ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., které praví, že státní zástupce může uložit policejnímu orgánu provedení takových úkonů, které je tento orgán oprávněn provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo ke zjištění pachatele a k prověření skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je oprávněn vyžadovat od policejního orgánu spisy, včetně spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumenty, materiály a zprávy o postupu při prověřování oznámení.

Ad 5. Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. se každé podání vždy posuzuje podle svého obsahu bez ohledu na to, jak je označeno. Odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství policie není explicitně vázán právním názorem podatele, je povinen podání posoudit v kontextu se všemi dalšími relevantními informacemi, které podateli nemusely být známy.

PhDr. Jiří Vokuš, 19. srpna 2021

