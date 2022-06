Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vniknutí do domu

České Budějovice - Mladík v domě "sebral", co našel.

Vniknutí do rodinného domu v Týně nad Vltavou z minulého týdne objasnili místní policisté. Mladý muž (roč. 1994) v ranních hodinách vystoupal do vyšších pater domu, kudy se dostal dovnitř. Zde vše prohledal a zcizil nejen finanční hotovost, mobilní telefon, ale i klíče od osobního vozidla tovární značky Škoda. To následně užil pro svou potřebu v rámci Jihočeského kraje, ačkoli má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do konce dubna příštího roku.

Policisté prověřili jeho pohyb a včera ho zajistili, kdy si na jejich služebně v Dewetterově ulici převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů Krádež, Neoprávněné užívání cizí věci, Porušování domovní svobody, Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a v neposlední řadě i Maření výkonu úředního rozhodnutí.

Případ je řešen formou zkráceného přípravné řízení, kdy během dvou týdnů může očekávat předvolání k soudci okresního soudu.

16. června 2022

16. června 2022

