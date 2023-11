Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vniknul do restauračního zařízení

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaadvacetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.

V neděli 19. listopadu měl obviněný muž v Karlových Varech kolem jedenácté hodiny dopolední vniknout do chodby jednoho z domů, odkud se následně dostal do přízemí. Z toho poté vniknul do jedné z kanceláří, kterou prohledal. Následně z ní odcizil fotoaparát s příslušenstvím a svazek klíčů. Díky tomu se dostal do dalších prostor, kde poškodil a prohledal dřevěnou skříň.

O několik hodin později, tedy v pondělí 20. listopadu krátce po druhé hodině ranní taktéž v Karlových Varech, měl dvaadvacetiletý muž vniknout do restauračního zařízení. To prohledal a odcizil z něj mobilní telefon. Následně se na místo dostavili pracovníci bezpečnostní agentury, před kterými začal obviněný muž utíkat. Při tom poškodil osvětlení a převrátil chladicí box s alkoholickými nápoji a výčepním sklem. Poté vyskočil z okna a z místa utekl. Na místo se dostavili policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město, kterým pracovníci bezpečnostní agentury muže popsali. Policisté tak po muži začali okamžitě pátrat a po několika málo minutách dvaadvacetiletého muže nedaleko restauračního zařízení zadrželi.

Svým jednáním způsobil na poškozených a odcizených věcech škodu přibližně 110 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

22.11.2023

vytisknout e-mailem