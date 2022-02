Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vniknul do restaurace i do vozidla

KARLOVARSKO – Odcizil tři kusy notebooků.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třiatřicetiletému muži z Karlovarska.

Podezřelý muž měl v první polovině února na Karlovarsku vniknout do jednoho z hotelů, konkrétně do prostor restaurace. Po prohledání měl z restaurace odcizit tři kusy notebooků nebo také kasír tašku s finanční hotovostí. O několik dní později měl muž krást opakovaně. V jedné menší obci na Karlovarsku měl vniknout do zaparkovaného vozidla značky Suzuki, ze kterého měl odcizit servisní knihu s finanční hotovostí, binokulární dalekohled nebo lovecký nůž. Odcizené písemnosti měl nechat na nedaleké autobusové zastávce.

Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 60 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl již za krádež v minulosti pravomocně odsouzen.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

23.2.2022

vytisknout e-mailem