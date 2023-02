Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vniknul do bytového domu

KARLOVARSKO – Odcizil jízdní elektrokolo.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvaapadesátiletému muži z Karlovarska.

Ten měl ve druhé polovině ledna letošního roku mezi osmou a šestnáctou hodinou vstoupit do jednoho z bytových domů v Karlových Varech. Nejprve měl prohledat chodbu domu, kde nic nenašel. Dále měl postupovat do dalších pater, kde si všimnul opřeného a nezabezpečeného jízdního elektrického kola. To měl odcizit a odnést ho do jednoho domu ke svému známému, kde si ho měl schovat. Kolo měl poté prodat do jednoho z bazarů za výrazně nižší cenu.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 52 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Prevence:

Jak se nejlépe bránit krádeži?

V případě, že své kolo ukládáte ve společných prostorách domu, dbejte na uzamykání vstupních dveří do domu a také místnosti, kde se kolo nachází. Nevpouštějte do domu nikoho cizího. Mnoho majitelů ponechává svá kola jen chodbách či balkónech, což je velkým lákadlem pro zloděje.

Používejte vždy kvalitní bezpečnostní zámek, a to nejen při odstavení jízdního kola na ulici, ale také v kolárnách či společných prostorách domů, kde své kolo ukládáte.

Pro případ krádeže Vašeho kola si poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné provedení, případně pořiďte jeho fotografii, abyste mohli svůj bicykl v případě potřeby identifikovat.

nprap. Jan Bílek

20.2.2023

