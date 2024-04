Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikli na pozemek

KARLOVARSKO – Odcizili osobní automobil.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - Rybáře sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného užívání cizí věci dvěma mužům z Karlovarska ve věku 39 a 44 let.

Podezřelí muži se měli potkat ve druhé polovině března letošního roku kolem páté hodiny ranní v jedné z ulic Karlových Varů. Přitom si měli přes plot všimnout prázdných plastových přepravek od různých nápojů, které se nacházely v areálu jedné ze společností. Když vstoupili do areálu, odcizili dvě prázdné přepravky. Při odchodu si všimli neuzamčeného zaparkovaného vozidla značky Citroen, které mělo klíč v zapalování. Přepravky uložili dovnitř vozidla a následně měli poškodit vjezdovou bránu do areálu, kterou s vozidlem odjeli. Automobil měli následně užívat do čtrnácté hodiny odpolední, kdy ho s poškozeným zadním nárazníkem zaparkovali zpět před areál společnosti a z místa odešli.

Svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 170 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí čtyřiačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky. Devětatřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

16.4.2024

