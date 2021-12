Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vnikli do skladu základní školy

PARDUBICE – V neděli večer projížděli policisté z polabinského obvodního oddělení okolo budovy základní školy v jejich rajónu ve chvíli, kdy z budovy vycházel zvuk alarmu. Zastavili, vyběhli situaci zkontrolovat a zahlédli dvě postavy na útěku. Padly výzvy, na které podezřelí nereagovali. Zastavili se až po vyslovené hrozbě použití zbraně. Po této větě už lehli na zem a reagovali na další pokyny vedoucí k jejich zajištění.

Co v budově školy v neděli večer dělali? Vědomosti tam určitě nehledali. Terčem jejich zájmu se měly stát potraviny ve skladu. Jejich hodnota nebyla vysoká, školu dle sdělení obvinění opustili s několika balíčky cereálií, rýže i ovoce v hodnotě 500 korun. Zkonzumovat už ale nic z toho nestačili.

Na místo vyjely další hlídky i psovod. Jejich úkolem byla kontrola opláštění budovy. Vše až na okno u skladu bylo v pořádku. Čtyřiadvacetiletý a jeho o 4 roky starší kamarád neměli možnost nijak zapírat, jediné co jim zbylo, bylo vydat to, co před pár minutami získali. Přestože jeden z nich měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky a druhý na alkohol s výsledkem 0,4 promile, oba skončili v cele.

Přiznali se, že ve škole byli v tento den už podruhé. Vždy dle jejich přiznání vnikli pouze do skladu s potravinami. Za krádež jim v případě soudem uznané viny hrozí až tříleté vězení.



por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

15. prosince 2021

