Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikli do rodinného domu

CHEBSKO – Přitom fyzicky napadli majitele.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 38 a 44 let, které obvinili ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Staršího muže dále obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněná dvojice mužů měla v sobotu 4. března letošního roku kolem šesté hodiny ranní vniknout do jednoho z rodinných domů na Chebsku. Dům měli následně prohledat. Mladší muž měl odcizit pár bot a starší muž měl odcizit ze stolu v jedné z místností mobilní telefon a tablet, přičemž byl přistižen jednatřicetiletým mužem. Ten se ho zeptal, co to drží v ruce. Poté ho měl obviněný čtyřiačtyřicetiletý muž fyzicky napadnout pěstí do oblasti hlavy. Při následném pokusu o útěk měl ale upadnout na schodech, čehož jednatřicetiletý muž využil a muže tak zadržel a vyčkal do příjezdu policejní hlídky. Osmatřicetiletému obviněnému muži se podařilo z domu odejít.

Svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 12 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

7.3.2023

