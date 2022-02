Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikl na pozemek a odcizil kabel

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže jednatřicetiletému muži ze Sokolovska.

Ten se měl na konci ledna letošního roku vydat ve večerních hodinách do jedné menší obce na Sokolovsku. Následně měl překonat oplocení a vniknout na pozemek, ze kterého odcizil téměř 50 metrů volně odloženého kabelu určeného pro elektroinstalaci domovních a průmyslových rozvodů. S odcizeným kabelem měl pozemek opustit, naložit ho do vozidla, kterým přijel a poté odjet do Sokolova. Jenže po cestě byl zastaven a kontrolován policejní hlídkou z obvodního oddělení Sokolov – město, která u něj odcizený kabel během silniční kontroly nalezla.

Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 25 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí jednatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl již za krádeže v minulosti pravomocně odsouzen.

nprap. Jakub Kopřiva

17. 2. 2022

