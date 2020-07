Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikl do zahradních chatek

CHEBSKO – Nakonec z nich ale nic neodcizil.

Tehdy teprve osmnáctiletý mladík se měl v dubnu roku 2018 vydat k zahrádkářské kolonii v Mariánských Lázních. Pomocí nalezeného žebříku měl překonat oplocení a vniknout na jednotlivé pozemky zahrad. Na jednom pozemku měl vniknout do zahradní chatky, celou jí prohledat a nakonec odejít, aniž by cokoliv odcizil. Poté měl ještě vniknout do sousední chatky, ale v té také pouze rozházel věci a odešel s prázdnou.



I přesto měl svým jednáním způsobit na poškozených dveřích škodu téměř 5 tisíc korun.



Nyní dvacetiletému mladíkovi hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

31. 7. 2020

