Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikl do zahradních chatek a obytných přívěsů

KARLOVARSKO – Prozradily ho zde zapomenuté věci.

Jednačtyřicetiletý muž se začátkem listopadu tohoto roku vydal do zahrádkářské kolonie v Ostrově. Nejprve se zde měl pokusit vniknout do sklepa jedné chatky. Po neúspěšném snažení jeho pozornost upoutal obytný přívěs, do kterého měl následně pomocí násilí vniknout. Zde měl několik nocí setrvat, karavan prohledat a nakonec odejít, aniž by cokoliv odcizil. Dále měl také vniknout do dvou zahradních chatek a z nich odcizit různé oblečení a světlo. Vniknout měl také do dalšího karavanu a kůlny, kde však nic neodcizil. Na jednom z pozemků však zapomněl své věci s osobními dokumenty, které policisté při prohledávání místa našli. Svým jednáním způsobil celkovou škodu za bezmála 14 tisíc korun.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže obvinili ze spáchání pokračujícího zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se jednání dopustil v době, kdy byl Usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID – 19 a čin byl tedy spáchán za stavu jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí.

nprap. Eva Valtová

13. 11. 2020

vytisknout e-mailem