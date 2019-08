Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vnikl do zahradní boudy

HODONÍNSKO: Zloděj se vydal pro křovinořez.

Hodonín - Policisté na Hodonínsku šetří vloupání do zahradní boudy. Doposud neznámý pachatel zamířil do lokality zvané „Kapřiska“, kde si vyhlédl pozemek. Nenechal se odradit visacím zámkem na brance ani na vstupních dveřích do chatky. Když se násilím dostal dovnitř, odcizil křovinořez.

Vzniklá škoda se dostala na částku přesahující 5 tisíc korun. Policisté uvedené protiprávní jednání šetří pro podezření z trestného činu krádeže.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 5. srpna 2019

vytisknout e-mailem