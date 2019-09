Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikl do sklepa a odcizil vše, co mu přišlo pod ruku

CHEBSKO – Svým jednáním způsobil škodu téměř 9 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody devatenáctiletému muži z Lubů.

Ten měl na konci července letošního roku v nočních hodinách prolézt pod uzamčenou mříží a vniknout tak do zadního traktu budovy v Chebu. Následně měl poničit vstupní dveře do kotelny a z té vniknout do sklepních prostor. Z těch měl odcizit například nabíječku na autobaterii, malířskou pistoli a řadu dalších drobnějších věcí v řádu stovek korun, které uschoval do igelitového pytle, se kterým poté objekt opustil. V ranních hodinách si nepořádku a chybějících věcí ve sklepě všimla majitelka, která okamžitě přivolala policejní hlídku. Muž jí svým jednáním způsobil škodu téměř 9 tisíc korun.

Po provedených šetřeních policisté muže následně zadrželi. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

26. 9. 2019

