Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikl do pěti zaparkovaných vozidel

SOKOLOVSKO – Všechny poškodil, ale ani z jednoho nic neodcizil.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže ve stádiu pokusu a poškození cizí věci osmatřicetiletému muži z Karlovarska.

Ten měl od 2. do 6. ledna letošního roku, tedy během pouhých pěti dnů, vniknout do pěti zaparkovaných osobních automobilů na Sokolovsku. Všechny vozidla měl prohledat, ale ani z jednoho nakonec nic neodcizit. Všechny měl ovšem svým jednáním poničit a způsobit celkovou škodu přibližně 30 tisíc korun.

Nejprve měl vniknout do zaparkovaného vozidla značky Škoda. Automobil měl prohledat, ale nakonec od něj odešel s prázdnou. Poté měl v jiné ulici vniknout do vozidla značky Toyota. A průběh byl stejný. Automobil prohledal, ale nakonec nic nevzal. Na stejném parkovišti si měl vyhlédnout vozidlo značky Volkswagen, ale také to pouze poškodil. O den později, stejné parkoviště, ale tentokrát automobil značky Volvo. Když měl osmatřicetiletý muž začít vozidlo prohledávat, tak se měl spustit alarm. Muž na nic nečekal a okamžitě z místa utekl. Jeho posledním pokusem mělo být vozidlo značky Škoda. I do něj se mu podařilo vniknout a při prohledávání navíc poničit loketní opěrku.

Policisté se případy intenzivně zabývali a během velmi krátké doby se jim je podařilo objasnit.

Osmatřicetiletému muži, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

PREVENCE:

Zloději využívají příležitosti nejen na parkovištích velkých obchodních center a nákupních středisek, ale jejich pozornost může upoutat také opuštěné vozidlo před mateřskou školou, u koupaliště, u lesní cesty nebo na neosvětleném místě. I maličkost ponechaná viditelně ve vozidle, může vzbudit zájem nenechavce. V mnoha případech majitelé vozidel nedbají na varování a nechávají ve vozidlech nejen cenné věci, ale také své osobní doklady.

Řidiči a majitelé vozidel mohou podstatně ovlivnit to, aby se jejich vozidlo nestalo předmětem zájmu zloděje.

Doporučujeme:

• Při odchodu od vozidla zkontrolujte, zda jste řádně vozidlo zajistili, uzamkli a nenechali otevřená okénka.

• Zjistěte, zda nejsou zvenčí vidět předměty, které jste nechali ve vozidle.

• Zkontrolujte, zda jste nenechali na viditelných místech vystavené hodnotné předměty, jako jsou kabelky, peněženky, kamery, fotoaparáty, počítačové komponenty, mobilní telefony, kufříky a další věci, které mohou být lákadlem pro zloděje (i obyčejná prázdná igelitová taška může zloděje přilákat).

• Důrazně připomínáme, že velkým lákadlem pro zloděje jsou autorádia a navigační systémy.

• Navigační systém uschovejte na bezpečné místo, nebo vezměte s sebou.

• Jedním z preventivních opatření je také vhodné místo k parkování. Hlídaná parkoviště, viditelná a frekventovaná místa ztěžují zlodějům vloupání.

• Pokud zjistíte, že Vám z vozidla byly odcizeny věci nebo byl vůz odcizen, vše oznamte Policii České republiky na linku 158, nebo na nejbližší policejní oddělení.

• Nikdy s vykradeným vozidlem nemanipulujte, mohli byste zničit případné stopy.

• Nebuďte lhostejní, všímejte si svého okolí. V případě potřeby volejte na linku 158. Příště může být ohrožen Váš majetek a něčí pomoc Vám přijde vhod!

nprap. Jakub Kopřiva

10. 1. 2022

vytisknout e-mailem