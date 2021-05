Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vnikl do cizího bytu

SUŠICE - Pachatel v bytě setrval do následujícího dne, kdy byl zadržen policisty.

Ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody čtyřiadvacetiletý muž ze Sušice. Dne 25. dubna letošního roku v době od 11. do 14.00 hodin, v domě nacházejícím se v Sušici na ulici Lerchova, vyrazil uzamčené vstupní dveře z chodby do bytu. Muž do vnitřních prostor bytu vnikl neoprávněně, kde setrval až do následujícího dne a v 18.33 hodin byl zadržen policejní hlídkou. Muž vnikl do bytu a v něm setrval i bez souhlasu uživatele.

Muž se podrobil dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem, ale test na návykové látky měl pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Muž byl převezen k lékařskému vyšetření a následně do policejní cely. Druhý den byl muž převezen na oddělení a po provedení úkonů propuštěn.

5. května 2021

