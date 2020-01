Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vnikl do chaty i do garáže

J. Hradec –Po pachateli policisté pátrají.

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu porušování domovní svobody, který v k.ú. Kardašova Řečice v době od 27. prosince 2019 do 1.ledna 2020 vnikl do chaty, když rozbil skleněnou výplň okna v zadní části. Chatu prohledal a zde pomocí nalezeného klíče vnikl do samostatně stojící garáže, kterou též prohledal. Poté odešel, aniž by cokoliv odcizil. Jednáním neznámého pachatele vznikla majiteli škoda na poškození ve výši 1 500 korun.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

3. ledna 2020

