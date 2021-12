Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikl do bytu a urážel bývalou přítelkyni

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody sedmadvacetiletému muži z Chodova.

Ten měl v první polovině září letošního roku v Karlových Varech vstoupit krátce před 22. hodinou do bytu třicetileté ženy. Ta ho měla několikrát vyzvat, aby z bytu odešel, ale muž na její výzvy nereagoval. Následně měl jít do jedné z místností a tam začít vulgárně urážet svou bývalou jednadvacetiletou přítelkyni, která byla v bytě na návštěvě. Po chvíli se jí měl snažit fyzicky napadnout, ale tomu zabránil šestadvacetiletý přítel majitelky bytu, který agresivního muže vyvedl.

O několik dní později měl sedmadvacetiletý muž projet v Karlových Varech osobním automobilem kolem bývalé přítelkyně a její třicetileté kamarádky. Poté, co ženy uviděl, tak měl okamžitě zastavit a běžet za nimi. Ženám se podařilo utéct do panelového domu, ve kterém třicetiletá žena bydlela. Ta následně uzamkla vchodové dveře, do kterých měl začít podezřelý kopat a přitom ženy vulgárně urážet a vyhrožovat jim.

V případě prokázání viny hrozí sedmadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 12. 2021

