Vnikl do bytu a napadl dívku

CHEBSKO – Kriminalisté mu rozšířili trestní stíhání.

Chebští kriminalisté rozšířili trestní stíhání jednadvacetiletého mladíka z Aše (o jeho jednání jsme psali zde), kterého ještě obvinili z přečinu porušování domovní svobody.



Ten měl totiž v úterý 18. srpna letošního roku těsně po poledni poničit vstupní dveře do bytu v Aši a následně do něj vstoupit. V předsíni stojící nezletilá dívka ho měla několikrát vyzvat, aby byt okamžitě opustil. Muž na to nereagoval a dívka měla ustoupit do jiné místnost. Obviněný měl jít za ní, kopnout jí do oblasti břicha a poté jí chytit pod krkem a opakovat jí, že ho zradila. Svého jednání měl po chvíli zanechat a v bytě vyčkat až do příjezdu policejní hlídky, která ho zadržela.



V případě prokázání viny hrozí muži za toto jednání trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 9. 2020

