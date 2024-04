Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vnikl do bistra a odcizil peníze

CHEBSKO – Policisté ho rychle vypátrali a zadrželi.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci místnímu osmadvacetiletému muži.

Ve středu 3. dubna letošního roku krátce po půlnoci se měl osmadvacetiletý muž pokusit poškodit vchodové dveře do jedno z restauračních zařízení v Chebu, kam měl v plánu následně vniknout a odcizit finanční hotovost. Do objektu se mu ovšem vniknout nepodařilo a z místa tak po chvíli odešel. O den později, taktéž v nočních hodinách, se k objektu vrátil a do restauračního zařízení již vnikl. Objekt měl projít, prohledat a poté odcizit peněženku s finanční hotovostí.

Tímto svým jednáním způsobil muž škodu téměř 40 tisíc korun.

Policisté ve spolupráci s chebskými kriminalisty se případem okamžitě zabývat. Osmadvacetiletého muže se jim podařilo vypátrat a zadržet v pátek 5. dubna v ranních hodinách.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 4. 2024

