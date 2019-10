Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vnikl do areálu

STARÉ SEDLIŠTĚ – Pachatel si odnesl věci za několik tisíc korun. Mimo jiné vzal i pět svinovacích metrů.

Borští policisté se zabývají případem krádeže, který se stal ze 17. na 18. října letošního roku v obci Staré Sedliště. Do areálu jednoho objektu vnikl dosud neznámý pachatel poté, co překonal oplocení areálu. Následně za pomoci násilí vnikl do stavební buňky, ze které odcizil benzinovou řetězovou pilu, 3 kanystry s naftou, kávovar, instantní kávu, tři láhve alkoholu a z pokladničky odcizil mince v celkové hodnotě 200 korun. Venku vzal ještě 5 svinovacích metrů, které se nacházely pod přístřeškem. Svým jednáním způsobil na poškozených věcech škodu, která zatím nebyla vyčíslena, a na odcizených věcech způsobil škodu ve výši kolem 9 500 korun. Tachovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po neznámém pachateli a odcizených věcech pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

21. 10. 2019

vytisknout e-mailem