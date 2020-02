Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vloupávali se do aut

KROMĚŘÍŽSKO: Lákali je věci ponechané uvnitř vozidel.

V předešlých dnech obvinili kroměřížští kriminalisté z trestných činů krádež, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dva muže ve věku šestačtyřicet let a jednačtyřicetiletou ženu. Tato trojice se vloupávala do aut. Trestnou činnost páchala převážně na Kroměřížsku, v jednom případě také na Vsetínsku. Kriminalisté jim prokázali vloupání do sedmi vozidel, a to v Kroměříži, Hulíně, Bystřici pod Hostýnem a ve Valašském Meziříčí. Kradli převážně kabelky, tašky a jiné věci ponechané uvnitř automobilů. Společně také odcizili v jednom z kroměřížských penzionů, kde se ubytovali, televizi. Jeden z mužů se navíc opakovaně dopustil krádeží zboží v supermarketech a hodilo se mu i bezpečnostní kladívko, které odcizil z autobusu městské hromadné dopravy v Kroměříži. Tento pachatel skončil ve vazbě. Žena a druhý muž jsou stíháni na svobodě.

Muži obdobnou trestnou činnost páchali již v minulosti a byli za ni i odsouzeni, hrozí jim proto až tříleté vězení. Ženě pak dvouleté.

10. února 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

