Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupáními do rodinných domů se zabývá speciální pracovní tým

KRAJ/PV-JIH - Obyvatelé Prahy venkov - jih obtěžují nájezdy neznámých zlodějů, kteří vykrádají jejich domy. Již od září, kdy začali počty případů narůstat, vytvořilo vedení krajské policie speciální tým, jehož prioritou je objasnění skutků a zadržení pachatelů.

Od začátku září tohoto roku zaznamenávají policisté, zejména na území Prahy venkov JIH, zvýšený počet případů vloupání do rodinných domů, které samozřejmě narušují pocit bezpečí a konformitu obyvatel této lokality. Na každé vybočení z možného standardu, tedy i na tuto aktuální situaci, policie reaguje opatřeními, současně ale podrobuje veškeré případy důkladným analýzám z důvodu zjištění možných souvislostí.

Stejný postup zvolila policie i v tomto případě, kdy s ohledem na vzrůstající tendenci případů vloupání do rodinných domů vytvořilo vedení krajské policie speciální pracovní skupinu, která je v činnosti již od září 2019 a která se zabývá nejen případovou analýzou oznámených skutků, ale rovněž souběžně provádí opatření, jak viditelná – preventivní, tak i operativní, která by vedla k odhalení pachatelů této trestné činnosti.

Středočeská policie řešila do listopadu letošního roku bezmála 700 případů vloupání do rodinných domů napříč všemi územními odbory. Na Praze venkov JIH byl pak počet těchto případů (od počátku roku do listopadu 2019) přes 150, přičemž největší nárůst byl zaznamenán od září, a to osm desítek případů, kdy nejvíce dotčenými jsou obce a lokality spadající pod Obvodní oddělení Jesenice a Kamenice. Na každém z těchto území eviduje policie kolem třech desítek vloupání do rodinných domů.

Jednání doposud neznámých pachatelů se bohužel nejvíce dotýká obyvatel Prahy venkov – JIH, kam policie od září tohoto roku zaměřuje většinu sil a prostředků k eliminaci této trestné činnosti. Z vyhodnocení případových analýz vyplývá, že skutky spáchané na tomto území zapadají do tzv. série, kterou má na svědomí dobře organizovaná skupina pachatelů. Středočeská policie směřuje do dotčených lokalit jak uniformované policisty, s ohledem na preventivní působení, tak i další složky a prostředky, jejichž činnost s ohledem na operativní zaměření nelze z pochopitelných důvodů blíže specifikovat. I přesto, že na případech pracuje speciální tým, zřízený k objasnění všech těchto případů, neobjedou se policisté bez pomoci veřejnosti a obyvatel dotčených lokalit. V této souvislosti je proto žádáme, aby:

v případě, že zaznamenají pohyb cizích osob, vozidel, nebo nestandardní jednání, aby opravdu neprodleně kontaktovali policisty prostřednictvím linky 158,

nesdělovali informace (ani prostřednictvím sociálních sítí), kdy budou mimo domov,

pokud mají v domě bezpečnostní systémy, alarmy, aby je aktivovali i při sebekratším vzdálení se z domu,

případně předali policistům záznamy z kamerových systémů, nebo i palubních kamer z vozidel, kde mohou být zachyceny cizí osoby, případně vozidla.

Současně apelujeme na občany, aby v případě, že již k vloupání do jejich domu dojde:

dovnitř nevstupovali a okamžitě se spojili s policisty na tísňové lince 158,

před příjezdem policie nemanipulovali s předměty v bytě či domě (z důvodu zajištění stop) a cokoliv uklízeli

Policie ČR vnímá, že vloupání do rodinných domů je pro obyvatele velmi zásadní a zatěžující kriminalita, která zasahuje do osobní integrity a soukromí. A proto je i cílem pracovní skupiny, speciálně vytvořené k objasnění těchto případů, dopadení pachatelů, kteří mají tuto sérii na svědomí.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

30. prosince 2019

