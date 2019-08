Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vloupáním způsobil škodu téměř 13 tisíc korun

SOKOLOVSKO – Teď mu hrozí až 3 roky vězení.

Dvaatřicetiletý muž ze Sokolovska měl na konci července 2019 v Chodově překonat dřevěné oplocení pozemku. Poté měl vniknout do skleníku, kde měl odcizit nářadí, které pak použil k tomu, aby se dostal do chaty. To se muži nepodařilo a měl se následně pokusit dostat do kůlny. Ani to se mu však nezdařilo a pozemek opustil. Podobného jednání se měl muž dopustit i o pár dní později v zahrádkářské kolonii v Chodově. Tam se měl 32letý muž vloupat na pozemek, kde měl z kůlny odcizit motorovou pilu a křovinořez. Svým jednáním způsobil majitelům poškozením při pokusu o vloupání a odcizením věcí škodu v celkové výši téměř 13 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení v Chodově muži sdělili podezření ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

6. 8. 2019

