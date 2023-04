Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vloupání za bílého dne

LIBEREC – I s přispěním majitelů domu se policistům podařilo pachatele vloupání dopadnout.

Ve čtvrtek 13. dubna krátce po 10. hodině se na lince 158 rozezvučel tísňový hovor. Hlas operačnímu důstojníkovi sdělil, že právě dochází ke vloupání do rodinného domu na okraji Liberce. V domě, ve kterém je jeden z rodinných příslušníků je i pachatel, který se právě snaží dostat do domu. Operační důstojník okamžitě po vytěžení oznamovatele k okolnostem případu na místo vyslal dvě policejní hlídky.

Majitelé domu byli právě v zaměstnání, když se jim ozval další z rodinných příslušníků, který toho dne zůstal doma. Roztřeseným hlasem informoval o tom, že vidí v okně situovaném v prvním patře domu muže s kuklou, který se snaží vlámat dovnitř. Zděšený svědek udělal v tu chvíli to jediné rozumné. Okamžitě o nastalé situaci informoval a utekl na bezpečné místo.

Jen o několik málo okamžiků po majitelích domu dorazily na místo i obě policejní hlídky. Přistavený žebřík u domu a poškozené okno nasvědčovalo tomu, že se pachateli skutečně podařilo do objektu dostat. Policisté jedné z hlídek dům obestoupili a druzí muži zákona po nezbytných výzvách vstoupili dovnitř. Jakmile však lapka zaslechl opakované policejní výzvy, nečekal na nic. Vyskočil z patra domu a i s odcizenými věcmi se dal na útěk. Žuchnutí těžkého předmětu z téměř tří metrové výšky na trávník pochopitelně neuniklo policistům střežícím venkovní prostor. Pachatele, který se v mžiku zvedl a prchal k okraji pozemku, začali okamžitě pronásledovat. V zadržení nenechavce hrála do jisté míry hlavní roli i účast majitele domu. Ten, čekajíc v bezpečném prostoru na okraji zahrady, spatřil zloděje utíkat s pronásledujícími policisty v zádech. Velmi pravděpodobně si jej pachatel ani nevšiml, protože ve chvíli, kdy jej majitel okřikl, prchající muž znatelně zavrávoral. Zřejmě se lekl. Díky tomu se výrazně zkrátila vzdálenost mezi ním a muži zákona. Ti jej po několika málo metrech dostihli a zpacifikovali.

Nejen díky okamžité a pohotové reakci obyvatele domu, ale také s přispěním majitele, se podařilo recidivistu, který se již v minulosti opakovaně dopustil majetkové trestné činnosti, dopadnout. Kromě majetkové újmy se nikomu nic nestalo.

Jakmile policisté muže eskortovali na policejní služebnu, zjistili, že recidivista toho má na svědomí mnohem více. Kromě již zmíněného vloupání do rodinného domu na okraji Liberce, kde byl před několika málo minutami zadržen a kde stihnul způsobit škodu v hodnotě více jak 200 tisíc korun, mu policisté kladli za vinu také další dva majetkové trestné činy. U obou se celková výše škody vyšplhala k téměř 170 tisícům korun.

Po neodkladných administrativních úkonech 40 letému recidivistovi sdělili obvinění pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. V případě odsouzení mu tak může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho do pěti let. Policejní komisař také podal podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby, které byl akceptován. Do rozhodnutí soudu o vině a trestu tak nenapravitelný muž posečká v cele vazební věznice.

28. dubna 2023

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem