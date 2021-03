Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání se pachateli nepodařilo

BEROUNSKO – Poškozením násilného vniknutí vznikla značná škoda.

Přestože se pachatel nedostal dovnitř budovy, způsobil svým násilným jednáním škodu ve výši 20 000,-Kč.

Hořovičtí policisté v současné době prošetřují případ pokusu vloupání do budovy Správy železnic v obci Zdice v ulici ČSA, kterému došlo v době od 17.00 hodin dne 17. března 2021 do 16.30 hodin následujícího dne. Pachatel za užití násilí znehodnotil bezpečnostní zámek včetně rámu dveří, ale dovnitř budovy se mu vniknout nepodařilo.

Po neznámém pachateli policisté pátrají a případ je prošetřován jako podezření z trestných činů pokus krádeže vloupáním a poškození cizí věci

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u budovy v obci Zdice v ulici ČSA. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se pokusil vloupat do objektu a poškodil část zařízení sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. března 2021

