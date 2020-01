Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vloupání přineslo tučný zisk

PROSTĚJOV - Cennosti a vyšší finanční částky v bytě nejsou v bezpečí.

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se v dosud přesně nezjištěné době vloupal dosud nezjištěný pachatel do dvou bytů v bytovém domě v Moravské ulici v Prostějově. Po násilném vniknutí do bytů je pachatel prohledal a odcizil z nich dosud přesně neustanovené věci a finanční hotovost v řádu stovek tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody, přečinu poškození cizí věci a zločinu krádež. Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Kriminalisté v souvislosti s tímto případem apelují na občany, aby dbaly obezřetnosti a trvale se snažili takovým situacím předcházet. Toho lze dosáhnout dodržováním několika jednoduchých pravidel:

Věnujte pozornost svému okolí a udržujte dobré vztahy se sousedy. Soused může být skvělá bezpečnostní agentura – jednou „pohlídá“ on vám, příště vy jemu.

Nechlubte se majetkem ani cennostmi, které doma máte.

Zvláště cenné věci (šperky po babičce, umělecká díla…) a vyšší finanční hotovost svěřte raději do opatrování bance či jiné specializované instituci.

Pokud se nerozumně rozhodnete mít cennosti v bytě, jeho zabezpečení, případně vybavení (např. trezor) by mělo odpovídat hodnotě přechovávaných věcí.

Další tipy jak zvýšit bezpečnost svého majetku najdete na https://www.stopvloupani.cz/preventivni-tipy

por. Mgr. František Kořínek

27. ledna 2020

