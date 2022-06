Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vloupání objasněno

CHOMUTOVSKO - Koloběžku musel vrátit; Přítelkyni napadl kvůli penězům; Chtěl skočit ze šestého patra.

V neděli pozdě večer došlo v ulici Studentská v Jirkově k vloupání na balkon v mezipatře jednoho z panelových domů. Neznámý pachatel se na balkon dostal za užití násilí a odnesl si z něho dětskou free-stylovou koloběžku v hodnotě 1.500 korun. Dlouho se z ní ale neradoval. Policisté totiž jeho totožnost díky osobní znalosti odhalili již den po krádeži. Od 30letého podezřelého odcizenou koloběžku zajistili a vrátili ji majiteli. Recidivistovi, který se jednání dopustil přesto, že byl za jinou krádež před měsícem odsouzen, sdělili podezření opět pro stejný trestný čin. Kvůli jeho opakování mu hrozí až tříleté vězení.

Přítelkyni napadl kvůli penězům

V policejní cele skončil v minulém týdnu 37letý Chomutovan, který měl fyzicky napadnout svoji přítelkyni. K události došlo v bytě v Kadaňské ulici, důvodem měly být peníze. Konflikt pak pokračoval na ulici, kam napadená žena z bytu utekla a požádala muže z vedlejšího domu o půjčení telefonu, aby mohla přivolat policii. Její přítel však také vyběhl ven, kde pak fyzicky napadl i tohoto muže a jeho manželku. Přivolaní policisté agresora zadrželi a umístili do cely. Kvůli napadení je muž podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví a v případě prokázání viny mu u soudu hrozí až dvouletý trest.

Chtěl skočit ze šestého patra

Včera před půl jedenáctou večer přijali policisté oznámení o muži, který měl v Jirkově vyhrožovat sebevraždou. Dotyčný byl v zamčeném bytě v šestém poschodí a hrozil, že vyskočí z okna, přičemž opakovaně vylézal z bytu na venkovní parapet okna. Když vyjednávání s ním ani po několika hodinách nikam nevedlo, zpacifikovali muže policisté ze zásahové jednotky. Ti se do bytu dostali oknem poté, co se tam spustili ze střechy. Muž pak byl za doprovodu policistů převezen do zdravotnického zařízení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 10. června 2022

