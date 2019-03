Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vloupání do zahradních chatek

PLZEŇ - Zloději se zaměřili na zahradní domky. Výše popsaným jednáním byla způsobena celková hmotná škoda poškozeným ve výši téměř 30 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Slovany, Plzeň Střed a Plzeň Lochotín řeší od včerejšího dne přečin krádež vloupáním. Dosud neznámý pachatelé kradli na různých místech našeho krajského města a v různých časových úsecích. Zloději se zaměřili na zahradní domky. Výše popsaným jednáním byla způsobena celková hmotná škoda poškozeným ve výši téměř 30 tisíc korun. Neznámý zloději kradli většinou zahradní nářadí jako jsou sekačky na trávu nebo motorové pily. Jindy se do chatky ,,pouze“ vloupali, ale nic neodcizili.

Je důležité, aby si majitelé zahradních chatek své věci řádně zabezpečili. Měli by si pečlivě uschovat všechny dražší věci, které by mohly vzbudit zájem zlodějů. Dále by měli zkontrolovat prostor kolem chaty, zda venku nenechali zahrádkářské nářadí, například žebřík, který by mohl pachatel použít k vloupání. Měli by uklidit do skrýší cenné věci, které by zloděj mohl vidět oknem. Pokud mají bezpečnostní kamery, nezapomenout je zapnout. Poté zavřít a zabezpečit všechna okna, zavřít okenice a pečlivě uzamknout dveře i vchodovou branku. Je dobré se také preventivně rozhlédnout a všímat si případných podezřelých osob v okolí chatek.

nprap. Michaela Raindlová

