Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do zahradní chatky

Český Krumlov – Frymburk – Zloděj odcizil dvě jízdní kola a nářadí.

Lipenští policisté přijali oznámení na neznámého pachatele, který se dle oznamovatelky v přesně nezjištěné době od 9. prosince 2019 do 24. ledna 2020 vloupal do zahradní chatky ve Frymburku. Zloděj po překonání oplocení vnikl na pozemek a po násilném překonání dveří se dostal do zahradní chatky. Vnitřní prostory prohledal a odcizil zde dámské jízdní kolo značky Specialized Ariel Sport, pánské jízdní kolo černé barvy s červeno bílými pruhy značky Superior RX 510 Cross a dále různé nářadí a šrouby k pneumatikám osobního automobilu. Majitelka odhadla celkovou škodu na nejméně 10 tisíc korun.

Policisté věc řádně zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Po pachateli i odcizených věcech intenzivně pátrají.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

policejní preventistka

28. ledna 2020

