Vloupání do vozidla objasněno

Český Krumlov – Trestní stíhání sedmadvacetiletého muže je vedeno na svobodě.

Českokrumlovští policisté objasnili případ vloupání do nákladního vozidla, který se stal na začátku prosince 2018 v Českém Krumlově v ulici Pod Skalkou. Ze zmíněného přečinu policisté viní sedmadvacetiletého muže z Českokrumlovska. Ten se měl dle dosavadního šetření do vozidla vloupat přes okénko levých dveří. Z vozidla měl odcizit téměř bezcenné věci jako byl starý nerezový hrnec a letitý sloupkový hydraulický zvedák. Aby zjistil, zda by nemohl odcizit ještě něco z nákladového prostoru, prořízl plachtu. Celková škoda nedosáhla ani 1 tisíce korun.

V uplynulých dnech vypracovali českokrumlovští kriminalisté usnesení o zahájení jeho trestního stíhání, které mu bylo doručeno. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

16. června 2019

