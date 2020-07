Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do vozidla

"Péjáci" díky všímavému oznamovateli dopadli muže, který se vloupal do vozidla.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky zadrželi muže, který se v pondělí před devatenáctou hodinou vloupal v pražské Libni do zaparkovaného vozidla. Nejprve rozbil kamenem obě boční okna vozidla a následně z něho odcizil hasicí přístroj, nářadí a elektroniku. Svým jednáním způsobil škodu za více než pět tisíc korun.

Podezřelého se policistům podařilo dopadnout díky všímavému oznamovateli, který uslyšel ránu a viděl muže, jak vykrádá vozidlo. Následně zavolal na tísňovou linku, kde operátorovi sdělil popis pachatele, typ a barvu poškozeného vozidla. Díky tomu policisté podezřelého na místě zadrželi a převezli na policejní služebnu.

Pří výslechu se sedmatřicetiletý recidivista k činu nepřiznal, nepamatuje si, že by se do vozidla vloupal a něco odcizil. Nedokázal vysvětlit ani to, jak se mu za krk dostaly střepy z rozbitého okna.

V současné chvíli je muž podezřelý ze spáchání trestného činu krádež. Jelikož byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost již odsouzen, hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi. Celý případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.

Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří si všímají dění okolo sebe a kontaktují tísňovou linku 158.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 21.7.2020

