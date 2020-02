Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Český Krumlov – Dolní Dvořiště – Peněženka ponechaná ve vozidle přilákala zloděje.

Kapličtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v nočních hodinách z 23. na 24. února 2020 v katastru obce Dolní Dvořiště vloupal do osobního vozidla tovární značky Audi. Zloděj po rozbití skleněné výplně pravého předního okna, vnikl do vozidla, ze kterého odcizil pánskou peněženku, ve které měl poškozený doklady, platební kartu a peníze. Škoda byla odhadnuta na více než 3 tisíce korun.

Opětovně připomínáme, že auto není trezor a zanechávat v něm cokoliv, co by mohlo padnout do oka zlodějům, se nevyplácí.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

policejní preventistka

25. února 2020

vytisknout e-mailem