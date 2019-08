Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vloupání do vozidla

Policisté pátrají po dvojici mužů, která je podezřelá z vloupání do vozidla.

Policisté z místního oddělení Smíchov pracují na objasnění případu vloupání do vozidla, které se stalo ve středu dne 5. června ve večerních hodinách.

Dva muži se ve Štefánikově ulici nedaleko Úřadu městské části Praha 5, nezjištěným způsobem vloupali do zaparkovaného motorového vozidla tovární značky Mercedes, ze kterého následně odcizili osobní věci. Krádeží vznikla poškozenému škoda převyšující osmdesát tisíc korun. Bezpečnostní kamery na ulici zachytily dvojici mužů, kteří jsou z vloupání do vozidla podezřelí. Celý případ je v současné době prověřován ze spáchání trestného činu krádež vloupáním, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let.

Pokud některého z mužů na přiložených fotografiích poznáváte, nebo víte, kde by se mohli zdržovat, kontaktujte linku 158.

pprap. Violeta Siřišťová – 2. srpna 2019

