Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozidla

Strakonice – Škoda na poškození je vyčíslena na 4 000 Kč.

Ve Strakonicích na parkovišti před zimním stadionem, v ulici Na Křemelce, se neznámý pachatel vloupal do nákladního vozidla Peugeot Boxer. Poškodil zámek dveří, vnikl do automobilu, ze kterého odcizil autorádio, dvě mikiny a poškodil spínací skříňku. K vloupání došlo podle majitele někdy v době od 16. září 2023 do 25. září 2023. Způsobená škoda je odhadována na 5 000 korun včetně poškození. Po pachateli pátrají strakoničtí policisté.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

26. září 2023

